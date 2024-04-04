«Может начаться активный исход клиентов «Мелбет» в пользу крупных букмекеров». Дмитрий Сергеев – о задержании главы БК «Мелбет» Ляпустина

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о задержании главы БК «Мелбет» Игоря Ляпустина.

По данным РБК, Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

«По всей видимости в ближайшее время может начаться активный исход клиентов из «Мелбет» в пользу крупных букмекеров», – написал Сергеев в телеграме.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.

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