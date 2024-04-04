Президент ФНЛ Измайлов: «Надеемся, что задержание Ляпустина не повлияет на отношения лиги и БК «Мелбет»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал задержание главы БК «Мелбет» Игоря Ляпустина.

По данным РБК, Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

«Футбольная национальная лига следит за событиями и надеется, что любые ситуации, связанные с сотрудниками букмекерской конторы «Мелбет», не повлияют на партнерские отношения между лигой и компанией-титульным партнером», — заявил Измайлов.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги.

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