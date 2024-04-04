PARI – лидер среди российских букмекеров по росту выручки в 2023-м, BetBoom – 2-й

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев сравнил показатели российских букмекеров в 2023 году.

«Подведем итоги года в цифрах на основании финансовой отчетности:

Самый большой рост выручки год к году у PARI (+142%), второй по росту – BetBoom (+130%).

«Фонбет» укрепил больше всего свою долю до 35,8%, добавив 3,8 пункта к значению.

«Лига Ставок» потеряла больше всего свою долю до 7,9%, потеряв 2,5 пункта.

«Мелбет» – единственный, кто не вырос год к году, если не считать Bettery (букмекер работал в 2023-м одну неделю – прим. Sports). Видимо, рекордные контракты с ФНЛ и «Балтикой» не помогли букмекеру.

Сразу отвечу почему доли рынка не совпадают с анонсированными мною в интервью. PARI обогнали «Лигу Ставок» во второй половине 2023 года. В прошлом году мы были слабее в начале, но сильно прибавили в конце года, за счет этого выбрались на четвертое место», – написал Сергеев в телеграме.

Ставки на Спортсе

«Шанхай» Слуцкого – фаворит чемпионата Китая. Стартовали с четырех побед