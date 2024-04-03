PARI заработал 100 млн рублей на матчах 1/8 финала еврокубков. Оборот ставок – 1,36 млрд рублей

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал об обороте букмекера на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций.

«Общий объем ставок по всем матчам 1/8 финала, как домашним, так и гостевым:

Лига чемпионов – 890 млн рублей и доход 80 млн рублей (9% GGR).

Лига Европы – 365 млн рублей и убыток 10 млн рублей (-2,5% GGR).

Лига Конференций – 106 млн рублей и доход 33 млн рублей (31% GGR).

Итого по всем турнирам мы собрали 1,36 млрд рублей оборота и 103 млн рублей дохода, что составляет как раз среднестатистическую математическую маржинальность линии букмекера в 7,5%.

Для тех, кто мало разбирается, простое пояснение: из 1,36 млрд рублей ставок мы выплатили выигрышей клиентам на сумму 1,26 млрд рублей, а у нас осталось 0,1 млрд рублей дохода», – написал Сергеев в телеграме.

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