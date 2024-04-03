Кирилл Бельский уверен в победе «Челси» над «МЮ»: «Пора себя показывать, хватит оправданий»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

«В последний раз в рамках АПЛ «Челси» побеждал «Манчестер Юнайтед» семь лет назад.

Было это как раз на «Стэмфорд Бридж» – единственный гол забил Альваро Мората. С тех пор в какой бы «Юнайтед» ни находился форме, «Челси» его победить не удавалось. Пять раз подряд даже играли вничью (с октября 2020-го по октябрь 2022-го).

Время это исправить! Да, «Челси» в этом сезоне – это спонтанные качели против любого соперника, а «Юнайтед», кажется, на первую игру с лондонцами настроился чуть ли не лучше, чем на любую другую в этом сезоне.

Но сейчас еще и куча травм у команды тен Хага – ни Шоу, ни Варана, ни Мартинеса, ни Линделефа в обороне… Пора «Челси» себя показывать, хватит оправданий. Беру победу лондонцев за 1.97 по линии БЕТСИТИ и гол Палмера за 2.70.

Ну и ТМ 3,5 за 1.87 тоже вполне может сыграть – и с той, и с другой стороны футболисты, которые любят не пользоваться моментами», – считает Бельский.

Игра состоится 4 апреля, начало – в 22:15 мск.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
так уже показали себя,
с Бернли
0
0
0
Каким то чудом выиграют Челси и дальше можно шиковать проигрывая по пять матчей 😂в итоге лига конференции
0
0
0
К сожалению нынешний Челси это посмешище, интересно чтобы сказал Абрамович или Грановская о текущей команде
0
0
0
«Пора себя показывать, хватит оправданий» Но, по факту. какой бы не был сейчас цирк в МЮ. они на голову выше и целостнее как клуб.
0
0
0
тренер не тянет эту компанию. особо в напряге держит травматичность основных, на кого надеемся. Джеймс, Чилуэл, Нкунку. Лавия вообще пузырь мыльный получился.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий