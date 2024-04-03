Кирилл Бельский уверен в победе «Челси» над «МЮ»: «Пора себя показывать, хватит оправданий»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

«В последний раз в рамках АПЛ «Челси» побеждал «Манчестер Юнайтед» семь лет назад.

Было это как раз на «Стэмфорд Бридж» – единственный гол забил Альваро Мората. С тех пор в какой бы «Юнайтед» ни находился форме, «Челси» его победить не удавалось. Пять раз подряд даже играли вничью (с октября 2020-го по октябрь 2022-го).

Время это исправить! Да, «Челси» в этом сезоне – это спонтанные качели против любого соперника, а «Юнайтед», кажется, на первую игру с лондонцами настроился чуть ли не лучше, чем на любую другую в этом сезоне.

Но сейчас еще и куча травм у команды тен Хага – ни Шоу, ни Варана, ни Мартинеса, ни Линделефа в обороне… Пора «Челси» себя показывать, хватит оправданий. Беру победу лондонцев за 1.97 по линии БЕТСИТИ и гол Палмера за 2.70.

Ну и ТМ 3,5 за 1.87 тоже вполне может сыграть – и с той, и с другой стороны футболисты, которые любят не пользоваться моментами», – считает Бельский.

Игра состоится 4 апреля, начало – в 22:15 мск.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили