Директор по развитию Olimpbet: «Контрактов на миллиард в КХЛ в ближайшие годы не будет»

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Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев считает, что в ближайшие годы не стоит ждать миллиардных контрактов клубов КХЛ с букмекерами.

«Контракты на миллиард рублей в КХЛ точно не появятся в ближайшие год-два. Сейчас хоккей не готов давать столько инвентаря, сколько дают в футболе», – заявил Гусев.

Он также высказался о скачке посещаемости в КХЛ в этом году. Директор по развитию Olimpbet связал это с введением Fan ID в РПЛ.

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Какого инвентаря?.. )
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