В Olimpbet хотят подписать контракт с Кологривым: «В какой-то момент он не был готов работать с букмекерами»

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Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев рассказал, что букмекер заинтересован в подписании контракта с актером Никитой Кологривым.

Кологривый сыграл роль Кощея в сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте».

В конце марта актер попал в спецприемник после дебоша в новосибирском ресторане. Суд назначил ему семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

«Подписал бы я с ним контракт? Пожалуй, что да. Он в какой-то момент не был готов работать с букмекерами. У всех же позиции разные.

Для некоторых амбассадоров работать с букмекерами – харам. Они мусульмане. Мы с уважением относимся к вероисповеданию и принципам», – заявил Гусев.

Директор по развитию Olimpbet также рассказал, что влияет на стоимость контракта с амбассадором.

«Первое – объем опций, которые будет реализовывать амбассадор. Второе – его медийные активы, социальные сети. Третье – целевая аудитория. Если его подписчики – это девочки 10-12 лет, то смысл в это вкладываться?» – сказал Гусев.

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