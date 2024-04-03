Екатерина Мизулина: «Когда государство остановит беспредел с онлайн-казино? Сотни тысяч российских детей стали зависимыми от азартных игр и втянуты в долги, а некоторые на грани суицида»

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала ужесточить контроль за распространением азартных игр в интернете.

«Организаторы азартных игр в сети уже перешли все мыслимые и немыслимые берега. Целевая аудитория их проектов в России сейчас – это дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Для того, чтобы заманить детей в онлайн-казино, они приглашают всеядных и алчных блогеров, которые дают им рекламу. В связи с этим у меня есть ряд вопросов.

Кто конкретно в нашей стране покрывает онлайн-казино, а также ряд крупных блогеров, которые их продвигают? Почему их не привлекают к ответственности по 171.2 УК РФ?

Кто ответит за то, что сотни тысяч российских детей в возрасте от 6 (!!) лет и студентов стали зависимыми от азартных игр, втянуты в долги, кредиты и микрозаймы, а некоторые на грани суицида?

Когда закон о блокировке онлайн ресурсов, через которые идет финансирование ВСУ, начнет работать и в отношении них? Многие онлайн-казино созданы на территории Украины (для тех, кто не знал).

Когда государство остановит беспредел с казино в сети? Очень хорошо помню, как Дмитрий Медведев оперативно закрыл все оффлайн казино, что мешает сейчас?

p.s. после этого поста возможны любые провокации в мой адрес. Я не боюсь. Я русская, я иду до конца», – написала Мизулина в телеграме.

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