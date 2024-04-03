«Спартак» победил «Зенит» лишь в 1 из 15 последних матчей

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«Спартак» примет «Зенит» в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Московский клуб обыграл петербуржцев лишь в одном из последних 15 матчей.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 2.27. На ничью дают 3.30, на победу «Спартака» – 3.60.

Матч состоится 3 апреля и начнется в 20:30 мск.

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Уже сегодня – «Спартак» – «Зенит»! Гости круче по угловым и во вторых таймах, а хозяева пропустят минимум дважды

7 комментариев
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Зенит для Спартака не принципиальный соперник. Твердо и четко.
+6
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многовато Зенит очков отдает середняку, чивоуштам

бгг
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+2
"Спартак победил «Зенит» лишь в 1 из 15 последних матчей"
И на старуху бывает проруха.
+1
-1
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Каждый матч начинается со счета 0-0, а там дальше - как пойдет. Надеюсь, все же, Зенит победит.
Для просмотра матча купил пиво и уши свиные варено-копченые, буду ими закусывать пиво, надеюсь, что Зенит на поле станет делать то же самое.
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сегодня помойка поедет на свои болота с-з с чепиками
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Ждём хороший матч.
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Ответ Celsius
Каждый матч начинается со счета 0-0, а там дальше - как пойдет. Надеюсь, все же, Зенит победит. Для просмотра матча купил пиво и уши свиные варено-копченые, буду ими закусывать пиво, надеюсь, что Зенит на поле станет делать то же самое.
Раритет, небось ещё при Сталине доносил на соседей, как сейчас на мои комментарии?))
По-любому, твои родители так и заполучили квартирку, в которой ты до сих пор атмосферу загрязняешь!
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