«Спартак» победил «Зенит» лишь в 1 из 15 последних матчей

«Спартак» примет «Зенит» в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Московский клуб обыграл петербуржцев лишь в одном из последних 15 матчей.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 2.27. На ничью дают 3.30, на победу «Спартака» – 3.60.

Матч состоится 3 апреля и начнется в 20:30 мск.

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