«Спартак» победил «Зенит» лишь в 1 из 15 последних матчей
«Спартак» примет «Зенит» в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Московский клуб обыграл петербуржцев лишь в одном из последних 15 матчей.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом встречи за 2.27. На ничью дают 3.30, на победу «Спартака» – 3.60.
Матч состоится 3 апреля и начнется в 20:30 мск.
Уже сегодня – «Спартак» – «Зенит»! Гости круче по угловым и во вторых таймах, а хозяева пропустят минимум дважды
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И на старуху бывает проруха.
Для просмотра матча купил пиво и уши свиные варено-копченые, буду ими закусывать пиво, надеюсь, что Зенит на поле станет делать то же самое.
По-любому, твои родители так и заполучили квартирку, в которой ты до сих пор атмосферу загрязняешь!