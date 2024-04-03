«Спартак» – «Зенит»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита первого полуфинала Кубка России

3 апреля состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча пройдет на домашней арене столичного клуба и начнется в 20:30.

После возобновления сезона красно-белые провели четыре матча и одержали только одну победу. В трех встречах команда Гильермо Абаскаля не смогла забить.

«Зенит» после зимнего перерыва провел четыре официальных матча, в которых два раза победил и дважды сыграл вничью.

Соперники встречались месяц назад в рамках РПЛ. Игра состоялась на «Газпром Арене» и закончилась со счетом 0:0. В поединке первого круга чемпионата России петербуржцы победили 3:1.

Всего за два последних сезона команды провели семь очных матчей. В четырех сильнее оказался «Зенит», одну встречу выиграл «Спартак», дважды была зафиксирована ничья в основное время.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом первого полуфинала, на П2 предлагается коэффициент 2.27. Вероятность победы москвичей оценивается в 3.60, на ничью дают 3.30.

По мнению экспертов, встреча будет малорезультативной. На ТМ 2.5 можно поставить с кэфом 1.74, ТБ 2.5 идет за 2.17.

Игроки БЕТСИТИ согласны с оценками букмекеров относительно победителя матча. На успех «Зенита» поставили 52% бетторов. Только 27% игроков верят в победу «Спартака», остальные 21% сделали выбор в пользу ничьей.

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