800 000 рублей «Лига Ставок» перечислит в «Созвездие Добра» по итогам акции с Ильей Ковальчуком

800 000 рублей будет направлено на благотворительность по итогам акции «Умножаем на 100» с участием легендарного хоккеиста, амбассадора «Лиги Ставок» Ильи Ковальчука. Собранные средства пойдут на строительство хоккейной коробки для детей-сирот.

Благотворительная акция «Умножаем на 100», организованная «Лигой Ставок» в поддержку Фонда «Созвездие Добра», стартовала в декабре 2023 года и была приурочена к возобновлению игровой карьеры в составе ХК «Спартак» Ильи Ковальчука. За каждую заброшенную шайбу и голевую передачу Ильи в рамках чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 компания перечисляет по 100 000 рублей в фонд.

По итогам чемпионата Илья Ковальчук заработал 8 очков. Их «Лига Ставок» конвертирует в 800 000 рублей и направит на строительство хоккейной коробки для детей-сирот в одном из российских регионов.

«С 2017 года мы поддерживаем детско-юношеский спорт в России – за это время мы построили уже 16 спортивных площадок на территории детских социальных учреждений. Большое спасибо нашим друзьям и амбассадорам за вовлеченность! Благодаря такой поддержке мы делаем большой вклад в успешное спортивное будущее и в будущих чемпионов», – отметила первый вице-президент «Лиги Ставок», учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

О благотворительной программе «Лига Добра»:

«Лига Добра» – совместная корпоративно-социальная программа букмекерской компании «Лига Ставок» и благотворительного фонда «Созвездие Добра». Программа направлена на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России.

Программа работает в 26 регионах, поддержка оказывается более 800 ветеранам спорта, более 2000 подопечным детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По программе построено 16 спортивных площадок на территории детских социальных учреждений в разных регионах страны.