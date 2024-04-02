Вышел третий выпуск «Футбольной монополии» – самого грандиозного шоу этой весны

Всем, кто по какой-то причине ещё не успел посмотреть самое грандиозное шоу этой весны, самое время это исправить! На канале «Суперлига» вышел уже третий выпуск «Футбольной монополии».

Зрители шоу получат удовольствие от знакомой каждому настольной игры в уникальном антураже. Ведущий — знаменитый футбольный тренер Леонид Слуцкий, постоянный участник — футболист Артём Дзюба, приглашённые гости – всеми любимые российские звёзды.

На этот раз к Леониду и Артему пришли комики Олег Верещагин, Константин Маласаев и КАРП. Игроков ждут захватывающие челленджи, бесконечные попытки разорить друг друга – и никаких шуток про белую спину!

Кто из участников достоин главной награды? Ответ – в выпуске на канале «Суперлига»!