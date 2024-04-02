«Шанхай» Слуцкого стал фаворитом чемпионата Китая у букмекеров. До сезона они были уверены, что клуб не попадет в топ-3

Букмекеры считают «Шанхай Шеньхуа» фаворитом чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого одержала три сухие победы (2:0, 2:0 и 3:0) в трех стартовых турах и котируется главным претендентом на чемпионство за 3.80.

До старта чемпионата букмекеры были уверены, что «Шанхай Шеньхуа» финиширует вне тройки призеров – на попадание в топ-3 давали коэффициент 4.00.

Ранее команда Слуцкого победила «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Смотрите обзор последнего матча «Шанхая» Слуцкого: два красивых гола и разгром «Шаньдуна».

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