«Шанхай» Слуцкого стал фаворитом чемпионата Китая у букмекеров. До сезона они были уверены, что клуб не попадет в топ-3

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Букмекеры считают «Шанхай Шеньхуа» фаворитом чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого одержала три сухие победы (2:0, 2:0 и 3:0) в трех стартовых турах и котируется главным претендентом на чемпионство за 3.80.

До старта чемпионата букмекеры были уверены, что «Шанхай Шеньхуа» финиширует вне тройки призеров – на попадание в топ-3 давали коэффициент 4.00.

Ранее команда Слуцкого победила «Шанхай Порт» (1:0) в финале Суперкубка Китая, выиграв первый трофей с новым тренером.

Смотрите обзор последнего матча «Шанхая» Слуцкого: два красивых гола и разгром «Шаньдуна».

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15 комментариев
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"Человек, который изменил всё"))
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Слуцкий снова нашел свою команду. Команда нашла своего тренера!
Удачи нашему Леониду Слуцкому. Именно по нему весь Китай будет судить об уровне наших тренеров, нашего футбола.
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Ну и смысл в этом чемпионстве, если они чеканить так и не умеют?🤷🏻‍♂️
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Вот что Слуцкий животворящий делает .
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мост не одобряет, как так...
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Неужели букмеры не в курсе, что Слуцкий чеканить не умеет?
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Ответ xQcoW
Лишь бы не возвращался в Газпром лигу, а потом попробовал в Европе
Извиняюсь, Леонид Викторович уже что-то выиграл в Китае, чтобы сватать его в Европу? Или пока только 3 матча из 30 прошло?
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Лишь бы не возвращался в Газпром лигу, а потом попробовал в Европе
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такими темпами и сборную Китая возглавит
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400% годовых, офигеть как можно было поднять, топ 3 то тончо будет.
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Что то давно Мостового не справшивают про Слуцкого,но уверен,если бы не получалось у Лёни в Китае то Мост скзал бы,а я же говорил.....он никогда не грал в футбол))
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Ответ xQcoW
Лишь бы не возвращался в Газпром лигу, а потом попробовал в Европе
кому он там нужен? Если не считать середняков чемпионата Греции
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Ответ stee
Извиняюсь, Леонид Викторович уже что-то выиграл в Китае, чтобы сватать его в Европу? Или пока только 3 матча из 30 прошло?
Ну так-то выиграл - суперкубок Китая
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Ответ Остап Бендер
Ну и смысл в этом чемпионстве, если они чеканить так и не умеют?🤷🏻‍♂️
Прости вы в Рио-де-Жанейро?
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