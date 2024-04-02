BetBoom запустил доставку: в Москве был замечен курьер с логотипом компании

Букмекерская компания BetBoom запустила доставку. На улицах был замечен курьер с брендингом букмекера, но что находится в сумке осталось неизвестным. Также удивительно, что курьер был в странном костюме дракона.

«Мы давно хотели запустить доставку, чтобы у наших клиентов была возможность получить на дом яркие эмоции от спортивных событий. Теперь не нужно никуда идти и даже брать телефон в руки, достаточно просто подумать о нас, и мы появимся», — заявили в пресс-службе букмекера.

Ждем новостей от компании, чтобы понять, что же стали доставлять BetBoom.