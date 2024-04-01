«Убил жену и ее тетю». В МВД Казахстана рассказали о преступлениях лудоманов из-за азартных игр

В Казахстане продолжаются обсуждения законопроекта по вопросам игорного бизнеса и лотерей.

На заседании общественной палаты замглавы МВД Игорь Лепеха привел статистику преступлений, которые совершили казахстанцы из-за азартных игр.

«Готовясь на это совещание, мы со следственным департаментом подняли конкретные уголовные дела, посчитали и посмотрели: там в материалах уголовного дела четко прослеживается, что именно причина-следственная связь, как у нас говорят, именно игровая зависимость.

По нашим данным, страдающие лудоманией лица в прошлом году совершили 300 различных преступлений. С начала этого года уже 16», – сообщил Лепеха.

На 300 преступлений, совершенных в прошлом году из-за азартных игр, пришлось два убийства, 25 грабежей, 80 фактов мошенничества и 170 краж.

Из 16 преступлений, совершенных с начала года, было одно убийство, три разбойных нападения, три грабежа, три мошенничества и одна кража.

«Есть жуткая статистика, и это, к сожалению, не все. Это то, что мы сейчас взяли, посмотрели. Поэтому я хочу сказать, что проблема очень серьезная. Вот такие суммы фигурируют: один гражданин 940 миллионов, подотчетных своей организации, перевел на эти вещи.

Есть убийства серьезные. В Астане, когда жена спала, он взял ее телефон, начал перечислять деньги, она проснулась – он убил и ее, и ее тетю.

В общем, серьезные вещи. Поэтому говорить о статистике – это одно. А если говорить об уголовных делах, то думаю, приверженцев законопроекта стало бы больше», – отметил Лепеха.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили