«Бавария» стала ощутимым андердогом 1/4 финала ЛЧ с «Арсеналом»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры считают, что «Арсенал» пройдет «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Лондона стал ощутимым фаворитом противостояния. На открытии линии две недели назад проход «Арсенала» оценивался за 1.92, сейчас – за 1.74.

«Бавария» стала андердогом – коэффициент на проход мюнхенского клуба поднялся с 1.94 до 2.10.

 Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Страшно подумать кем стала бы Бавария, если Арсенал вчера победил МС))
+6
0
+6
Ответ Эльшод Насыров
Страшно подумать кем стала бы Бавария, если Арсенал вчера победил МС))
Прошлий год Бавария на Этихаде по полной получили в этом году Бавария стал ешё слабим у Арсенала всё в порядке если лидери не получит травмбу у Арсенала есть шанси выйти полу финал а ешё на Эмирейтсе 100% только болелшики Арсенала будет а это тоже +
+2
-1
+1
Шансы на проход в полуфинал ЛЧ у Арсенала и в прямь не плохие. А последний раз в полуфинале Ушастого играли в сезоне 2008/09
+1
-1
0
Ответ Wekil Halylow
Прошлий год Бавария на Этихаде по полной получили в этом году Бавария стал ешё слабим у Арсенала всё в порядке если лидери не получит травмбу у Арсенала есть шанси выйти полу финал а ешё на Эмирейтсе 100% только болелшики Арсенала будет а это тоже +
А где буква "Ы" на вашей клавиатуре?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий