«Бавария» стала ощутимым андердогом 1/4 финала ЛЧ с «Арсеналом»

Букмекеры считают, что «Арсенал» пройдет «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Лондона стал ощутимым фаворитом противостояния. На открытии линии две недели назад проход «Арсенала» оценивался за 1.92, сейчас – за 1.74.

«Бавария» стала андердогом – коэффициент на проход мюнхенского клуба поднялся с 1.94 до 2.10.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.

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