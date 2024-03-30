«Боруссия» Д не побеждает «Баварию» 11 матчей подряд. Сегодня мюнхенцы явные фавориты у букмекеров

«Бавария» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 27-го тура Бундеслиги.

Мюнхенский клуб не проигрывает «Боруссии» на протяжении 11 матчей – 10 побед и одна ничья.

«Бавария» – явный фаворит сегодняшней встречи за 1.43. Победа «Боруссии» оценена в 6.60, ничья идет за 5.90.

Игра состоится 30 марта, начало – в 20:30 по московскому времени.

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