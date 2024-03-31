«Ман Сити» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе команды Гвардиолы

31 марта в рамках 30-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 18:30.

Коллектив Хосепа Гвардиолы не проигрывает в 13 матчах чемпионата – десять побед и три ничьи. Действующие чемпионы Англии с 63 очками занимают третье место в таблице, уступая один балл делящим первую строчку «Арсеналу» и «Ливерпулю».

Лондонцы выиграли восемь последних матчей в АПЛ. Во всех этих встречах команда Микеля Артеты забила не менее двух мячей.

«Ман Сити» выиграл восемь из десяти последних очных матчей во всех турнирах. При этом две предыдущие встречи завершились не в пользу манчестерцев. В августе «Арсенал» победил в матче за Суперкубок (1:1, пенальти – 4:1), а затем выиграл в домашнем поединке в АПЛ (1:0).

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами предстоящего матча, на П1 предлагается коэффициент 1.95. Вероятность победы «Арсенала» оценивается в 4.00, на ничью дают за 3.90.

Эксперты ждут результативного футбола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.75, ТМ 2.5 идет за 2.15.

На «П1 и ТБ 2.5» предлагают кэф 2.85, менее рискованный вариант «П1 и ТБ 1.5» идет за 2.30.

Игроки БЕТСИТИ согласны с оценками букмекеров относительно фаворита, 80% бетторов уверены в успехе «Ман Сити». Только 13% игроков отдали предпочтение гостям, еще 7% выбрали для ставки ничью.

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