«Локомотив» ведет 3-2 в серии с «Авангардом». Букмекеры уверены, что сегодня серия закончится

«Локомотив» примет «Авангард» в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Ярославский клуб ведет в серии со счетом 3-2 и в случае сегодняшней победы выйдет в полуфинал.

Букмекеры считают, что «Локомотив» победит в шестом матче серии – на это можно поставить за 1.47. В успех «Авангарда» верят меньше – 2.80.

Котировки на выход в полуфинал – 1.22 у «Локомотива» против 4.30 у «Авангарда».

Матч состоится 28 марта и начнется в 19:30 мск.

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