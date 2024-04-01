Лудоманию хотят зарегистрировать как болезнь в Казахстане

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Казахстанские депутаты предложили зарегистрировать лудоманию как новую болезнь.

«В рамках законопроекта [по вопросам игорного бизнеса] мы хотим в понятийный аппарат, вообще во все законы о здоровье внести такое понятие, как «лудомания». Это уже надо лечиться как от болезни», – заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, на сегодняшний день реабилитационные центры в Казахстане зачастую лечат пациентов с лудоманией без лицензии. Он считает, что эту деятельность нужно регулировать с помощью закона.

20 марта в Казахстане началась работа над законопроектом по вопросам игорного бизнеса и лотерей. Основные пункты – запрет на участие в азартных играх для должников и ограничение рекламы букмекеров в интернете.

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2 комментария
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Молодцы
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Один икс Бет 🤣
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