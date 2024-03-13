«Динамо» выиграло первый матч, но «Зенит» – явный фаворит в ответном

«Зенит» и «Динамо» выяснят отношения в матче Фонбет Кубка России.

Первая игра состоялась в прошлом календарном году. «Динамо» осталось в меньшинстве на 70-й минуте, но после этого добилось минимальной победы.

Поражение в Москве несильно сказалось на шансах «Зенита» в ответном матче. «Фонбет» предлагает поставить на победу петербургского клуба в основное время с коэффициентом 1,67.

«Динамо» не выглядит фаворитом. Зато коэффициенты на исходы, которые могут устроить москвичей, представляются заманчивыми: 4,00 – на ничью, 5,30 – на победу гостей.

В текущем сезоне «Динамо» дважды обыгрывало «Зенит». В этом свете любой исход матча не покажется сенсацией, и предсказать, какой именно будет развязка, не так уж просто… Самое время воспользоваться фрибетом – до 15 000 рублей в подарок от «Фонбет»!