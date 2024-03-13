«Интер» забыл о поражениях и намерен пройти депрессивный «Атлетико»

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«Атлетико» примет «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Миланская команда буквально забыла о поражениях в этом году! «Интер» никому не проигрывает с декабря! «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,55 на то, что «нерадзурри» возьмут верх над «Атлетико» в основное время в ответном матче.

Мадридцам нужно отыгрываться. Три недели назад они уступили в Милане со счетом 0:1. «Атлетико» проходит через депрессивный период. Команда потерпела три поражения на отрезке из последних пяти матчей. Но шансы в противостоянии с «Интером» не такие уж низкие, «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,95 на победу «Атлетико» в основное время.

Борьба будет упорной, исход дуэли еще далеко не предрешен… Зато точно известно, что вы легко можете получить 2222 рубля – бонус от «Лиги Ставок»!

3 комментария
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Конечно Интер пройдёт Атлетико.
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Депрессивный Атлетико? Какой ******* это придумал?
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АТМД даст бои даже в кризисном. Легко небудет Интеру обещаю, зная Симеоне.
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