«Реал» смотрится предпочтительнее «Лейпцига», а «Фонбет» дарит фрибет – до 15 000 рублей новым клиентам без депозита

«Реал» играет дома с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч мадридцы выиграли благодаря голу Браима Диаса.

«Мадрид» – огромный фаворит предстоящей встречи с коэффициентом 1,57 на победу в основное время. На немецкий клуб можно поставить за 5,50 (хотя Дани Ольмо настроен оптимистично), на ничью – за 4,60. Интересно смотрятся линии «обе забьют» за 1,60 и первый удар в створ от «Реала» за 1,52.

Кстати, мадридцы в этой Лиге чемпионов еще не проигрывали и даже вничью не сыграли ни разу: команда Карло Анчелотти победила 7 раз подряд.

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