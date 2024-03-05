Мбаппе – вероятный автор гола в игре «ПСЖ» с «Сосьедадом»

«ПСЖ» проведет ответный матч в гостях у «Реал Сосьедад» на стадии 1/8 финала.

В первой игре парижане добились победы на своем поле – 2:0. Кажется, что вопрос с выходом в следующий раунд почти решен…

«Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,10 на проход «ПСЖ». Но если верите в сенсацию, то можно поставить на «Реал Сосьедад» с 7,00!

Отдельная интрига – это роль Килиана Мбаппе. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике повадился заменять нападающего в матчах Лиги 1, но все равно рассчитывает на него в Лиге чемпионов. Именно этот форвард выглядит наиболее вероятным автором гола, поставить на его результативный удар можно с коэффициентом 2,25.

Возможно, на фоне исхода первого матча ответный уже не кажется очень интересным… Что ж, вечер станет куда ярче с фрибетом 2222 рубля от «Лиги Ставок»!