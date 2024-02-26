«Динамо» схлестнется с ЦСКА! Победители регулярки не фавориты в дерби

Теги ЦСКА КХЛ Ставки на спорт Динамо Ставки на хоккей Лига Ставок натив Ставки

Украшением заключительной части регулярного чемпионата КХЛ должно стать дерби «Динамо» – ЦСКА.

Бело-голубые уже застолбили за собой 1-е место в таблице, став новыми обладателями Кубка континента. А вот ЦСКА не так уж сильно радовал своих болельщиков по ходу регулярного сезона…

Но дерби – дело особое. «Лига Ставок» видит фаворита матча в ЦСКА. Поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2,39.

В текущем сезоне «Динамо» трижды обыгрывало ЦСКА и каждый раз забрасывало четыре шайбы в ворота соперника. Ждете очередной победы от триумфаторов регулярки? Тогда ставьте на «Динамо» с коэффициентом 2,55!

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3 комментария
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Почему мне приходят хоккейные уведомления, если у меня нет ни одной подписки?
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Ответ PorQue
Почему мне приходят хоккейные уведомления, если у меня нет ни одной подписки?
Потому что это реклама. Там же написано сверху
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Ответ mbauer
Потому что это реклама. Там же написано сверху
Мммм, прям Wildberries какой-то. Понял, спасибо.
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