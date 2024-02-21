«Наполи» с новым тренером принимает «Барсу» с пока еще старым. Заряжайте на матч ЛЧ с фрибетом до 15000 рублей за регистрацию от «Фонбет»!

«Наполи» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клуб из Неаполя буквально за два дня до матча сменил тренера: вместо Вальтера Мадзарри команду принял Франческо Кальцона, работающий со сборной Словакии. «Барса» со своим тренером расстанется в конце сезона, хотя сообщалось, что неудача в играх с «Наполи» может привести к более стремительной отставке Хави.

Шансы команд, по мнению букмекеров, отличаются незначительно: на победу каталонцев в основное время можно поставить за 2,50, а на успех итальянцев – за 2,85. Ничья оценена коэффициентом 3,55. «Барселона» дважды встречалась с «Наполи» в двухматчевых еврокубковых противостояниях за последние годы: два из четырех матчей «блауграна» выиграла, забив в них 7 мячей, два завершились вничью.

«Фонбет» приготовил интересный подарок к матчу: можно получить фрибет до 15000 рублей за регистрацию!