У «Ман Сити» отличная серия в играх с «Челси» – 6 побед и ничья 4:4. А вас ждут 2000 рублей!

«Манчестер Сити» примет «Челси» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Безвыигрышная серия «синих» в противостоянии с лучшей английской командой последних лет уже достигла семи матчей. В период с осени 2021 года по май 2023-го «Манчестер Сити» одержал шесть побед подряд над «Челси», не пропустив в свои ворота ни одного гола.

В текущем сезоне соперники порадовали болельщиков красочной ничьей – 4:4. «Челси» ушел от поражения на 5-й добавленной минуте.

«Фонбет» считает «Манчестер Сити» явным фаворитом субботнего матча. Поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1,35.

Шансы «Челси» на победу куда скромнее. Зато коэффициент очень жирный – 8,00.

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