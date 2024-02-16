🔍Sports.ru ищет автора в раздел «Ставки»

Мы в поиске автора новостей и текстов для раздела «Ставки» – самого молодого на Sports.ru и быстро растущего.

О ставках мы пишем как о развлечении – таком же, как поход в бар, кино или театр. Нам нужен сотрудник, который дважды в неделю (предпочтительно по выходным) будет мониторить русскоязычные и зарубежные источники, чтобы оперативно делать новости, а еще один-два дня – готовить более подробные посты для раздела.

Мы предлагаем:

1) удаленную сменную работу;

2) частичную занятость;

3) фиксированную зарплату за оговоренный объем работы;

4) возможность дополнительного дохода вне смен.

Чего мы хотим от кандидата:

1) понимания ставок как темы и знание основ российского рынка букмекеров: важно отличать тотал от форы, а «Винлайн» – от «Фонбета»;

2) хорошего владение русским языком;

3) знания английского на уровне, нужном для понимания текстов/интервью о ставках и их быстрого перевода на русский;

4) стабильного интернета в любой момент;

5) готовности следовать рекомендациям редактора.

Пишите на почту stavki@sports.ru, в теме указывайте «Автор раздела Ставки». Нам интересны кандидаты из любых городов и стран.

В письмо стоит лаконично рассказать о себе, привести примеры профильной работы или объяснить, почему вы считаете это предложение подходящим для вас.