«Бавария» отстала от «Байера» в Германии. Но в ЛЧ-то с «Лацио» справятся?

«Бавария» пожаловала в гости к «Лацио» после крупного поражения от «Байера».

Проиграв в субботу со счетом 0:3, мюнхенский клуб на пять очков отстал от своего конкурента в борьбе за 1-ю позицию в Бундеслиге. Теперь «Баварии» нужно отыграться на «Лацио»…

Римляне на прошлой неделе взяли верх над одним из аутсайдеров Серии А в лице «Кальяри». Но до этого был период встреч с более серьезными соперниками – «Аталантой», «Наполи» и «Интером». В матчах с ними «Лацио» потерпел два поражения при одной нулевой ничьей и забил только лишь один гол.

«Лига Ставок» видит явного фаворита в «Баварии». Поставить на победу мюнхенцев в гостевом матче можно с коэффициентом 1,70, на выход в четвертьфинал – с 1,15.

«Лацио» выглядит андердогом в этой паре. Зато коэффициенты довольно заманчивые – 5,20 на победу в первом матче и 5,50 на проход.

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