«Бавария» отстала от «Байера» в Германии. Но в ЛЧ-то с «Лацио» справятся?

Теги Бавария Лацио Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Лига Ставок натив Ставки

«Бавария» пожаловала в гости к «Лацио» после крупного поражения от «Байера».

Проиграв в субботу со счетом 0:3, мюнхенский клуб на пять очков отстал от своего конкурента в борьбе за 1-ю позицию в Бундеслиге. Теперь «Баварии» нужно отыграться на «Лацио»…

Римляне на прошлой неделе взяли верх над одним из аутсайдеров Серии А в лице «Кальяри». Но до этого был период встреч с более серьезными соперниками – «Аталантой», «Наполи» и «Интером». В матчах с ними «Лацио» потерпел два поражения при одной нулевой ничьей и забил только лишь один гол.

«Лига Ставок» видит явного фаворита в «Баварии». Поставить на победу мюнхенцев в гостевом матче можно с коэффициентом 1,70, на выход в четвертьфинал – с 1,15.

«Лацио» выглядит андердогом в этой паре. Зато коэффициенты довольно заманчивые – 5,20 на победу в первом матче и 5,50 на проход.

Лига чемпионов хороша сама по себе, но не забывайте, что «Лига Ставок» дарит до 30 000 рублей за регистрацию!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нужна во первых ☝️ ИГРА! и если она будет,то Баварцев можно поздравить с победой)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий