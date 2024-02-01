«Интер» Месси играет с «Аль-Насром» без Роналду, а вы можете получить крутые подарки от Winline: приставку, футболки легенд или годовую подписку на Okko

«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду проведут товарищеский матч в Эр-Рияде.

Криштиану Роналду не примет участия в игре – он восстанавливается от травмы, из-за этого «Аль-Наср» перенес матчи с «Шанхаем» Слуцкого и «Ханчжоу Гринтаун». Лео Месси ранее сыграл во встрече с «Аль-Хилалем» (3:4) и отметился забитым пенальти и голевым пасом.

Букмекеры оценивают шансы команд примерно одинаково: 2,41 на победу «Аль-Насра» и 2,47 – на успех «Интера». За 4,32 можно поставить на ничью. Кажется маловероятным, что игра пройдет без голов, так что против линии «обе забьют» дают аж 4,93. Интересно выглядят ставки на тайм: например, за «обе забьют в 1-м тайме» дают коэффициент 2,16.

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