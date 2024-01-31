Есть ли у «Челси» шансы на «Энфилде»? Ответить помогут бонусы от Fonbet!

Матч «Ливерпуль» – «Челси» должен украсить собой программу очередного игрового дня в рамках чемпионата Премьер-лиги.

Хозяева «Энфилда» лидируют в таблице и считаются явным фаворитом. Fonbet дает коэффициент 1,58 на победу «Ливерпуля», а на «Челси» можно поставить с 5,30.

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