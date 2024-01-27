За последние 10 лет в Лиге 1 «Марсель» пропустил больше всех голов от «Монако». Сегодня ТБ за 2.23

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Сегодня «Монако» Головина сыграет с «Марселем» в Лиге 1.

С сезона-2013/14 «Монако» забил в ворота «Марселя» 44 гола – никто не забивал марсельцам больше за этот период времени. Статистика же на домашнем «Велодроме» с тех пор вообще ужасная:

«Марсель» не побеждает «Монако» в 7 из 8 последних встреч (при 5 ничьих), «Марсель» пропускает от «Монако» 13 матчей подряд, последняя сухая игра состоялась аж в 2008 году (0:0).

А еще оба – лучшие в чемпионате Франции в первых таймах.

Монако не проиграет -1.57.

Победа Монако – 2.85.

Монако больше 1,5 – 2.23.

На групповом этапе Кубка Африки в компенсированное время забили 12 голов, а что будет в плей-офф?

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