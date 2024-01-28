«Валенсия» раздавила «Атлетико» в сентябре – 3:0. Команда Симеоне берет реванш и идет явным фаворитом

«Атлетико» и «Валенсия» встретятся в чемпионате Испании.

Команды уже встречались в этом сезоне – в сентябре «Валенсия» победила со счетом 3:0.

«Атлетико» котируется фаворитом встречи за 1.54. На ничью дают 4.44, на победу «Валенсии» – 6.50.

Игра состоится 28 января, начало – в 23:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»