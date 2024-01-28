«Лацио» впервые за 4 года идет букмекерским фаворитом против «Наполи»

«Лацио» примет «Наполи» в рамках чемпионата Италии.

Во всех девяти предыдущих личных встречах с января 2020 года «Наполи» был букмекерским фаворитом. Сегодня им котируется «Лацио» – 2.35 против 3.55 у неаполитанцев.

Римский клуб победил в двух последних личных встречах, которые состоялись в 2023 году – 2:1 и 1:0.

Матч состоится 28 января и начнется в 20:00 мск.

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