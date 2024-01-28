«Лацио» впервые за 4 года идет букмекерским фаворитом против «Наполи»

Теги Лацио серия А Италия Наполи Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Лацио» примет «Наполи» в рамках чемпионата Италии.

Во всех девяти предыдущих личных встречах с января 2020 года «Наполи» был букмекерским фаворитом. Сегодня им котируется «Лацио» – 2.35 против 3.55 у неаполитанцев.

Римский клуб победил в двух последних личных встречах, которые состоялись в 2023 году – 2:1 и 1:0.

Матч состоится 28 января и начнется в 20:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий