«Вильярреал» с 2008 года лишь однажды победил «Барселону»

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«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в чемпионате Испании.

Каталонский клуб с 2008 года проиграл «Вильярреалу» всего один раз. За этот период команды провели 31 матч.

«Барса» идет фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров с коэффициентом 1.35. На «Вильярреал» дают 8.20, ничья котируется за 6.10.

Матч состоится 27 января и начнется в 20:30 мск.

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4 комментария
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Травмы подкосили команду, ситуация непростая. У Хави трудная задача. Победы Барселоне!!!
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Хави переписывает историю с регулярной последовательностью, так что история - не для него.
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Игра Барселоны как карусель - ни фига не понятно . Не удивлюсь , если Вильярреал победит . Хотя буду болеть за Барсу , желаю удачи и красивой игры !
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Всегда с Барселоной даже в самые нелёгкое время
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