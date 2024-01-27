«Вильярреал» с 2008 года лишь однажды победил «Барселону»

«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в чемпионате Испании.

Каталонский клуб с 2008 года проиграл «Вильярреалу» всего один раз. За этот период команды провели 31 матч.

«Барса» идет фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров с коэффициентом 1.35. На «Вильярреал» дают 8.20, ничья котируется за 6.10.

Матч состоится 27 января и начнется в 20:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»