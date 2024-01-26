Предложение руки и сердца во время прыжка с парашютом, печка в дом, эхолот для рыбной ловли и другие мечты гостей клубов BetBoom в акции «Елка желаний»!

В середине декабря BetBoom открыл в клубах прием заявок в рамках традиционной предновогодней акции «Елка желаний», по условиям которой все гости ППС букмекерской компании могли рассказать о своих мечтах и получить подарки.

В клубы BetBoom поступило свыше 7 500 заявок, часть из которых компания воплотит в реальность.

Несколько заявок поступило от болельщиков клубов РПЛ. Фанаты ФК «Урал» и столичного «Динамо» хотели получить футболки с автографами футболистов. А некоторые жители Московской области попросили футболки и мяч, подписанные амбассадором BetBoom и бывшим нападающим сборной россии по футболу Павлом Погребняком.

Среди всех заявок, поступивших в клубы BetBoom, были весьма оригинальные и необычные желания от гостей. Например, житель Москвы написал, что его заветная мечта — сделать предложение девушке, прыгая с парашютом! Надеемся, что предстоящая семейная жизнь молодоженов будет такой же позитивной и богатой на положительные эмоции, как и прыжок с парашютом для двоих.

Девушка будет на седьмом небе от счастья!

Другой москвич оказался не таким рискованным как его земляк, но не менее романтичным. Мужчина пожелал полететь со своей девушкой за границу. BetBoom предоставит сертификат в турфирму, по которому пара сможет самостоятельно выбрать страну для отдыха.

Необычным было желание получить дровяную печь. Практически аналогичное желание загадал житель Ростова-на-Дону, указав в качестве своей мечты декоративный камин «для уютных вечеров».

Гость из столичного клуба BetBoom до такой степени устал убирать снег, что рассказал BetBoom как мечтает о снегоуборочной машине. Уверены, что новый агрегат упростит ему жизнь при чистке территории от снега.

Останется только научить собаку пользоваться устройством!

Традиционно в списках участников акции были и любители рыбной ловли. Если в прошлые «Елки желаний» несколько человек просили новые спиннинги, то на этот раз один рыбак в качестве мечты указал эхолот. Уверены, что новое устройство увеличит шансы на удачный улов!

Реакция рыбы на новый эхолот клиента BetBoom!

Занятной была заявка от клиента, который указал в качестве своей мечты телескоп, обосновав это тем, что хочет смотреть в небо и видеть красоту звезд! Верим, что клиент BetBoom с новым астрономическим оптическим прибором найдет себе звезду, которая станет для него Путеводной.

Главное — пользоваться телескопом по прямому назначению!

Акция «Елка желаний» уже завершилась, но в клубах BetBoom еще много различных активностей, в которых можно принять участие. Например, любой гость клубов BetBoom может насладиться просмотром главных спортивных событий на больших экранах в сопровождении профессиональных комментаторов. Среди комментаторов в клубах выступают такие профессионалы и эксперты в футболе, как Павел Погребняк, Михаил Моссаковский, Семён Зигаев, Степан Манаков, Алексей Ярошевский, Павел Чепурин, Александр Боровков и многие другие. Следить за актуальным расписанием трансляций будущих матчей можно на специальном сайте: https://betboomclubs.ru/broadcasts.