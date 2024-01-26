FONBET разыгрывает мячи с автографами 2DROTS!

Теги Sports.ru - Казахстан Ставки

FONBET и гранд медиафутбола 2DROTS запустили розыгрыш для болельщиков из Казахстана. Трое счастливчиков получат мячи с автографами игроков популярной команды.

Для участия в розыгрыше новым клиентам FONBET нужно зарегистрироваться с промокодом 2D по этой ссылке, а действующим игрокам – ввести номер телефона на странице акции. Затем до 31 января нужно сделать ставку на сумму от 2000 тенге.

Трое победителей определятся случайным образом среди участников, выполнивших условия акции. Итоги конкурса будут опубликованы в телеграм-канале FONBET Kazakhstan.

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