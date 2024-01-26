Медведев вышел в финал Australian Open. Он больше 4-х часов рубился со Зверевым, отыгравшись с 0:2 – на камбэк давали 7.00
Даниил Медведев победил Александра Зверева в полуфинале Australian Open.
Российский теннисист победил в пяти сетах, проиграв в первых двух – 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Матч длился 4 часа 21 минуту.
В лайве на победу Медведева предлагали поставить с коэффициентом 7.00.
Россиянин встретится в финале Australian Open c Янником Синнером.
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