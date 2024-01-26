Медведев вышел в финал Australian Open. Он больше 4-х часов рубился со Зверевым, отыгравшись с 0:2 – на камбэк давали 7.00

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Даниил Медведев победил Александра Зверева в полуфинале Australian Open.

Российский теннисист победил в пяти сетах, проиграв в первых двух – 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Матч длился 4 часа 21 минуту.

В лайве на победу Медведева предлагали поставить с коэффициентом 7.00.

Россиянин встретится в финале Australian Open c Янником Синнером.

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6 комментариев
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Лучший спортсмен России без вариантов!
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это... было... ох... как крутенно
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Красавчик!!!
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Что за орёл этот медведь))
Красавчик!
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Подруга Зверева должна спрятаться сегодня вечером.
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