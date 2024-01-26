Клопп выиграл с «Ливерпулем» 7 из 8 турниров, в которых участвовал. Не побеждал только в Лиге Европы

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Немецкий тренер выиграл с клубом 7 из 8 турниров, в которых участвовал. Он по разу побеждал в АПЛ, Кубке лиги, Кубке и Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа не побеждал только в Лиге Европы, но этот трофей еще может покориться – букмекеры считают «мерсисайдцев» главными фаворитами текущего розыгрыша за 3.30.

Второй фаворит Лиги Европы – «Байер» (7.0), который возглавляет потенциальный сменщик Клоппа Хаби Алонсо.

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