Клопп выиграл с «Ливерпулем» 7 из 8 турниров, в которых участвовал. Не побеждал только в Лиге Европы

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Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Немецкий тренер выиграл с клубом 7 из 8 турниров, в которых участвовал. Он по разу побеждал в АПЛ, Кубке лиги, Кубке и Суперкубке Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа не побеждал только в Лиге Европы, но этот трофей еще может покориться – букмекеры считают «мерсисайдцев» главными фаворитами текущего розыгрыша за 3.30.

Второй фаворит Лиги Европы – «Байер» (7.0), который возглавляет потенциальный сменщик Клоппа Хаби Алонсо.

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20 комментариев
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пока не побеждал...
+16
-1
+15
Думаю это хороший шаг выиграть ЛЕ в этом сезоне и сделать 8 из 8
+11
-1
+10
До сих пор уверен, что в том финале не Севилья победила, а крот-рефери, отказавшийся замечать руки в испанской штрафной
+9
-1
+8
Ответ Extrim
Юрген крутой тренер ,но за 9ть лет пока одна АПЛ и одна ЛЧ,да было еще два финала и упорнейшая борьба в АПЛ с Сити но кто про это вспомнит ?
Болельщики Ливерпуля вспомнят, на остальных думаю им все равно
+7
0
+7
Ответ Extrim
Юрген крутой тренер ,но за 9ть лет пока одна АПЛ и одна ЛЧ,да было еще два финала и упорнейшая борьба в АПЛ с Сити но кто про это вспомнит ?
Главное клопп крутой а трофеи второстепенно
+4
0
+4
Думаю приложит максимум усилий, чтобы выиграть ле!
+4
-1
+3
Ответ Extrim
Юрген крутой тренер ,но за 9ть лет пока одна АПЛ и одна ЛЧ,да было еще два финала и упорнейшая борьба в АПЛ с Сити но кто про это вспомнит ?
Ливерпуль 30 лет не выигрывал АПЛ, один титул спустя такой срок, пусть и ковидный титул, все равно достижение большое
+2
-1
+1
Ответ Extrim
Юрген крутой тренер ,но за 9ть лет пока одна АПЛ и одна ЛЧ,да было еще два финала и упорнейшая борьба в АПЛ с Сити но кто про это вспомнит ?
Противостояние с Пепом апл запомнит надолго думаю
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8 лет в клубе 8 трофеев наберёт
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Как будто Клопп уже ушёл, он же до конца сезона будет работать
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Самое время это сделать
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победа в ле была бы классным завершением эпохи Юргена Клоппа в Ливерпуле. Спасибо за всё!!!!!!!! Какой же Клопп крутой!!!!!!!
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Это просто главная сенсация года
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Перегорела Клопп, не выдержал давления великого Пепа ☝️
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Ответ Extrim
Юрген крутой тренер ,но за 9ть лет пока одна АПЛ и одна ЛЧ,да было еще два финала и упорнейшая борьба в АПЛ с Сити но кто про это вспомнит ?
Да Арсен ЛЧ вообще не брал, а АПЛ выиграл 3 раза за 20+ лет в Арсенале. Наверное про француза мало кто вспоминает, да?
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Ответ Extrim
Юрген крутой тренер ,но за 9ть лет пока одна АПЛ и одна ЛЧ,да было еще два финала и упорнейшая борьба в АПЛ с Сити но кто про это вспомнит ?
Все будут помнить это легендарное соперничество двух лучших тренеров апл.
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