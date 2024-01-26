«Астон Вилла» трижды подряд всухую победила «Челси», но сегодня идет аутсайдером

«Челси» примет «Астон Виллу» в 1/16 финала Кубка Англии.

Команда Унаи Эмери победила в трех последних личных встречах. Во всех матчах «Астон Вилла» не пропустила – 1:0, 2:0, 1:0.

В сегодняшней игре фаворитом у букмекеров идет «Челси» – на победу лондонцев дают 2.03. Успех «Астон Виллы» оценивается за 3.62, ничья – коэффициентом 3.86.

Матч состоится 26 января и начнется в 22:45 мск.

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