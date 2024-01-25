Соболенко – явный фаворит финала Australian Open. На Циньвэнь дают высокие 5.00

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Арина Соболенко встретится с Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open.

В полуфинале белорусская теннисистка победила американку Коко Гауфф (7:6, 6:4), а китаянка обыграла Даяну Ястремскую (6:4, 6:4) из Украины.

Букмекеры считают Соболенко фаворитом финала за 1.20. На Циньвэнь дают коэффициент 5.00.

Матч состоится 27 января, начало – в 11:30 мск.

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