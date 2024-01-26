СКА выиграл у ЦСКА 4 матча в сезоне – прервет ли серию команда Федорова? Решайте с Лигой Ставок и бонусом до 30000 рублей за регистрацию

Теги ЦСКА СКА КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Лига Ставок натив Ставки

СКА сыграет с ЦСКА в пятницу в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды встречались уже 4 раза в текущем сезоне – и все 4 матча выиграла команда Романа Ротенберга.

В предстоящей игре питерцы также выступают фаворитом – коэффициент на их победу в основное время равняется 2,00, тогда как на армейцев Москвы можно поставить за 3,10. Если считаете, что подопечным Ротенберга потребуется овертайм или серия буллитов, коэффициенты составят 1,59 и 2,33 соответственно.

Лига Ставок предлагает к яркому матчу не менее яркий бонус – можно получить до 30000 рублей за регистрацию!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий