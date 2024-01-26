СКА выиграл у ЦСКА 4 матча в сезоне – прервет ли серию команда Федорова? Решайте с Лигой Ставок и бонусом до 30000 рублей за регистрацию

СКА сыграет с ЦСКА в пятницу в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды встречались уже 4 раза в текущем сезоне – и все 4 матча выиграла команда Романа Ротенберга.

В предстоящей игре питерцы также выступают фаворитом – коэффициент на их победу в основное время равняется 2,00, тогда как на армейцев Москвы можно поставить за 3,10. Если считаете, что подопечным Ротенберга потребуется овертайм или серия буллитов, коэффициенты составят 1,59 и 2,33 соответственно.

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