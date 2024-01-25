BetBoom стал официальным партнером Российской федерации прыжков в воду

Букмекерская компания BetBoom заключила партнерство с Российской федерацией прыжков в воду. Церемония подписания состоялась в центре Москвы, в “BetBoom Дом Динамо”. Среди специальных гостей Глеб Гальперин – двукратный бронзовый призер ОИ, вице-президент РФПВ, Илья Захаров – олимпийский чемпион и директор по региональному развитию РФПВ, Александр Бондарь – бронзовый призер Олимпийских игр, Елизавета Кансо – победитель Первенства Европы.

“BetBoom всегда стремился развивать отечественный спорт, приятно, что с каждым годом единомышленников становится все больше. Всем давно известно, что все букмекеры поддерживают спорт не только целевыми отчислениями, но и спонсорскими контрактами. В большей степени внимание букмекеров обращено в сторону ставочных видов спорта, мы решили, что наиболее активные и яркие федерации также заслуживают внимания. Мы будем рады поделиться с коллегами своим опытом в маркетинге и реализовать еще больше интересных проектов для спорта вместе!”, — прокомментировал президент BetBoom Константин Макаров

С 31 января по 4 февраля в Саратове пройдет BetBoom Кубок России по прыжкам в воду, в название которого интегрирован букмекер.

“Вектор развития федерации и вида спорта выбран верный, это показывает вызванный интерес у таких больших партнеров. Коллеги увидели не только то, что мы уже сделали, но и наш потенциал. Прыжки в воду стал первым олимпийским видом спорта, на который не делают ставки, но при этом имеющий спонсорский контракт с букмекерской конторой. Для нас подобное партнерство открывает новые возможности в развитии и популяризации. Мы придумываем новые форматы, повышаем призовые для спортсменов и тренеров. Уверен, в 2024 году будет много совместного креатива”, — прокомментировал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, в их числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, трехкратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.

Соревнования проводятся в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3‑м и с вышки 10-м; в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10м; а также в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и вышки 10м.

Ежедневно финальная часть BetBoom Кубка России будет транслироваться в прямом эфире на каналах холдинга «МАТЧ!», а также в сообществе Российской федерации прыжков в воду в социальной сети «ВКонтакте».