«Оппенгеймер» – фаворит «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Райан Гослинг не получит приз за «Барби», считают букмекеры

Букмекеры представили котировки на итоги «Оскара-2024».

Номинантов на престижную кинопремию объявили 23 января, голосование пройдет с 22 по 27 февраля.

Букмекеры уверены, что в номинации «Лучший фильм года» победит «Оппенгеймер» Кристофера Нолана – 1.10. Ближайшие преследователи – «Бедные-несчастные» и «Оставленные» – котируются за высокие 10.00.

«Оскар» за лучшую режиссуру почти наверняка получит Нолан (1.03), а лучшим актером станет исполнитель главной роли в его «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи – 1.50. Среди конкурентов – Пол Джаматти (3.40) из «Оставленных» и Брэдли Купер (7.40) из «Маэстро».

За «Лучшую актрису» поборются Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные») – их котируют за 1.60 и 2.00 соответственно.

Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер») вслед за «Золотым глобусом» должен забрать «Оскар» за лучшего актера второго плана – 1.10. Райн Гослинг рискует остаться без статуэтки – его Кен из «Барби» идет за 2.00, как и Стерлинг Браун из «Американского чтива».

Церемония вручения премии «Оскар-2024» состоится 10 марта в Лос-Анджелесе.

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