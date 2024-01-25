«Барселона» вылетела из Кубка Испании от «Атлетика». Букмекеры считают, что каталонцы останутся без титулов в сезоне
«Атлетик» победил «Барселону» (4:2, дополнительное время) в 1/4 финала Кубка Испании.
Каталонский клуб вылетел из турнира. Ранее «Барса» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании.
Букмекеры дают коэффициент 1.42 на то, что «Барселона» останется без трофеев в этом сезоне. Хотя бы один титул идет за 2.65 – каталонцы сохраняют шансы на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
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лучше оставить и дать уже доработать ещё пару сезонов