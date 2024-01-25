«Барселона» вылетела из Кубка Испании от «Атлетика». Букмекеры считают, что каталонцы останутся без титулов в сезоне

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Атлетик» победил «Барселону» (4:2, дополнительное время) в 1/4 финала Кубка Испании.

Каталонский клуб вылетел из турнира. Ранее «Барса» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

Букмекеры дают коэффициент 1.42 на то, что «Барселона» останется без трофеев в этом сезоне. Хотя бы один титул идет за 2.65 – каталонцы сохраняют шансы на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Математик-любитель создал модель для определения победителей «Оскара», точность прогнозов – 77%. Говорит, что в этом году прервется 20-летний тренд

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Менять нужно Хави
0
0
0
Буки правы: ЛЛ & ЛЧ ещё сложнее выиграть, чем КК.
0
0
0
Ответ Asker Nourusov
Менять нужно Хави
на кого? будет только хуже
лучше оставить и дать уже доработать ещё пару сезонов
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий