Сетка плей-офф Кубка Африки 2024: расписание матчей, где смотреть трансляции в Казахстане
На Кубке африканских наций определились все участники 1/8 финала. Начинается самое интересное! А трансляции всех матчей плей-офф в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.
Смотреть Кубок Африки 2024 в Казахстане: прямые трансляции
Плей-офф Кубка африканских наций стартует в субботу, 27 января, в 23:00 по Астане матчем Ангола – Намибия. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET.
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Кубок Африки: сетка плей-офф
Групповой этап подарил болельщикам немало неожиданностей. Не смогли пробиться в плей-офф чемпион Африки 2019 года сборная Алжира, участники двух последних чемпионатов мира тунисцы и четырехкратный обладатель Кубка африканских наций команда Ганы. И хозяева, ивуарийцы, заняли лишь третье место в своей группе. Их шансы на победу в турнире оцениваются в FONBET коэффициентом 10.00.
Главным же фаворитом на победу сейчас является сборная Марокко – 3.40. Следом идут команды Сенегала (3.85) и Нигерии (7.00). Им предстоят тяжелые испытания уже в 1/8 финала: Сенегал сыграет с Кот-д’Ивуаром, а Нигерия – с Камеруном.
Кубок Африки 2024: расписание матчей плей-офф
Время начала матчей указано для часового пояса Астаны.
1/8 финала
27 января, 23:00. Ангола – Намибия
28 января, 02:00. Нигерия – Камерун
28 января, 23:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея
29 января, 02:00. Египет – ДР Конго
29 января, 23:00. Кабо-Верде – Мавритания
30 января, 02:00. Сенегал – Кот-д’Ивуар
30 января, 23:00. Мали – Буркина-Фасо
31 января, 02:00. Марокко – ЮАР
1/4 финала
2 февраля, 23:00. Нигерия/Камерун – Ангола/Намибия (четвертьфинал 1).
3 февраля, 02:00. Египет/ДР Конго – Экваториальная Гвинея/Гвинея (четвертьфинал 2).
3 февраля, 23:00. Мали/Буркина-Фасо – Сенегал/Кот-д’Ивуар (четвертьфинал 3).
4 февраля, 02:00. Кабо-Верде/Мавритания – Марокко/ЮАР (четвертьфинал 4).
1/2 финала
7 февраля, 23:00. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 4.
8 февраля, 02:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 2.
Матч за третье место
11 февраля, 02:00.
Финал
12 февраля, 02:00.
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