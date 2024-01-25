Сетка плей-офф Кубка Африки 2024: расписание матчей, где смотреть трансляции в Казахстане

Теги Sports.ru - Казахстан Ставки

На Кубке африканских наций определились все участники 1/8 финала. Начинается самое интересное! А трансляции всех матчей плей-офф в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.

Смотреть Кубок Африки 2024 в Казахстане: прямые трансляции


Плей-офф Кубка африканских наций стартует в субботу, 27 января, в 23:00 по Астане матчем Ангола – Намибия. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET.

Букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане транслирует все матчи Кубка Африки: для просмотра достаточно зарегистрироваться по ссылке, пройти идентификацию и пополнить счет.

Далее найдите нужный матч в разделе Live и запускайте трансляцию – платить за нее не требуется! При этом новым клиентам FONBET дает бонус на первый депозит до 200 000 тенге!

Кубок Африки: сетка плей-офф


Групповой этап подарил болельщикам немало неожиданностей. Не смогли пробиться в плей-офф чемпион Африки 2019 года сборная Алжира, участники двух последних чемпионатов мира тунисцы и четырехкратный обладатель Кубка африканских наций команда Ганы. И хозяева, ивуарийцы, заняли лишь третье место в своей группе. Их шансы на победу в турнире оцениваются в FONBET коэффициентом 10.00.

Главным же фаворитом на победу сейчас является сборная Марокко – 3.40. Следом идут команды Сенегала (3.85) и Нигерии (7.00). Им предстоят тяжелые испытания уже в 1/8 финала: Сенегал сыграет с Кот-д’Ивуаром, а Нигерия – с Камеруном.

Кубок Африки 2024: расписание матчей плей-офф
Время начала матчей указано для часового пояса Астаны.

1/8 финала

27 января, 23:00. Ангола – Намибия

28 января, 02:00. Нигерия – Камерун

28 января, 23:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея

29 января, 02:00. Египет – ДР Конго

29 января, 23:00. Кабо-Верде – Мавритания

30 января, 02:00. Сенегал – Кот-д’Ивуар

30 января, 23:00. Мали – Буркина-Фасо

31 января, 02:00. Марокко – ЮАР

1/4 финала

2 февраля, 23:00. Нигерия/Камерун – Ангола/Намибия (четвертьфинал 1).

3 февраля, 02:00. Египет/ДР Конго – Экваториальная Гвинея/Гвинея (четвертьфинал 2).

3 февраля, 23:00. Мали/Буркина-Фасо – Сенегал/Кот-д’Ивуар (четвертьфинал 3).

4 февраля, 02:00. Кабо-Верде/Мавритания – Марокко/ЮАР (четвертьфинал 4).

1/2 финала

7 февраля, 23:00. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 4.

8 февраля, 02:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 2.

Матч за третье место

11 февраля, 02:00.

Финал

12 февраля, 02:00.

Новые клиенты букмекера с самыми быстрыми выплатами в Казахстане могут поставить на любую игру бонусы до 200 000 тенге после пополнения счета! Забираем фрибеты здесь!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий