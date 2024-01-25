Сетка плей-офф Кубка Африки 2024: расписание матчей, где смотреть трансляции в Казахстане

На Кубке африканских наций определились все участники 1/8 финала. Начинается самое интересное! А трансляции всех матчей плей-офф в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.

Смотреть Кубок Африки 2024 в Казахстане: прямые трансляции



Плей-офф Кубка африканских наций стартует в субботу, 27 января, в 23:00 по Астане матчем Ангола – Намибия. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET.

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Кубок Африки: сетка плей-офф



Групповой этап подарил болельщикам немало неожиданностей. Не смогли пробиться в плей-офф чемпион Африки 2019 года сборная Алжира, участники двух последних чемпионатов мира тунисцы и четырехкратный обладатель Кубка африканских наций команда Ганы. И хозяева, ивуарийцы, заняли лишь третье место в своей группе. Их шансы на победу в турнире оцениваются в FONBET коэффициентом 10.00.

Главным же фаворитом на победу сейчас является сборная Марокко – 3.40. Следом идут команды Сенегала (3.85) и Нигерии (7.00). Им предстоят тяжелые испытания уже в 1/8 финала: Сенегал сыграет с Кот-д’Ивуаром, а Нигерия – с Камеруном.

Кубок Африки 2024: расписание матчей плей-офф

Время начала матчей указано для часового пояса Астаны.

1/8 финала

27 января, 23:00. Ангола – Намибия

28 января, 02:00. Нигерия – Камерун

28 января, 23:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея

29 января, 02:00. Египет – ДР Конго

29 января, 23:00. Кабо-Верде – Мавритания

30 января, 02:00. Сенегал – Кот-д’Ивуар

30 января, 23:00. Мали – Буркина-Фасо

31 января, 02:00. Марокко – ЮАР

1/4 финала

2 февраля, 23:00. Нигерия/Камерун – Ангола/Намибия (четвертьфинал 1).

3 февраля, 02:00. Египет/ДР Конго – Экваториальная Гвинея/Гвинея (четвертьфинал 2).

3 февраля, 23:00. Мали/Буркина-Фасо – Сенегал/Кот-д’Ивуар (четвертьфинал 3).

4 февраля, 02:00. Кабо-Верде/Мавритания – Марокко/ЮАР (четвертьфинал 4).

1/2 финала

7 февраля, 23:00. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 4.

8 февраля, 02:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 2.

Матч за третье место

11 февраля, 02:00.

Финал

12 февраля, 02:00.

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