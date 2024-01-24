Армянские игроки оставляют в онлайн-казино около 25-30% ВВП республики

Тенденции роста оборота азартных игр в Армении в разы превышают мировые, отмечают финансовые власти страны.

По данным Комитета государственных доходов Армении, за 12 месяцев 2022 года в казино было сделано ставок примерно на 12 млрд рублей, а на онлайн игорных площадках – почти на 1,3 трлн рублей.

Только за первые три месяца 2023 года (данных за весь год пока нет) на игорных онлайн площадках было сделано ставок на 285 млрд рублей.

«Основную группу людей, занятых в этой сфере, составляют лица с низким уровнем дохода. Решая свои многочисленные первоочередные проблемы — от восстановления здоровья до оплаты учебы ребенка, граждане, не имея реальных доходов и определенности на будущее, пытаются их решить с надеждой на генерацию крупных средств путем ставок в игорном бизнесе.

Естественно, у них это не получается, в результате чего социальная ситуация еще более усугубляется. Многие люди не от хорошей жизни закладывают свое имущество или берут кредиты, пытаясь заработать на ставках», – заявил экономист Тадевос Аветисян.

Заместитель министра финансов Армении Аваг Аванесян отметил, что удельный вес игорного бизнеса в экономике страны заметно снизился. Однако, местные игроки оставляют в онлайн-казино республики сумму, близкую к расходной части госбюджета – около 25−30% ВВП.

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