Зверев выбил Алькараса с Australian Open, хотя шел явным андердогом четвертьфинала

Александр Зверев победил Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open.

26-летний представитель Германии обыграл вторую ракетку мира в четырех сетах – 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Букмекеры не верили, что Зверев победит Алькараса. На шестую ракетку мира предлагали поставить за 4.70.

Зверев встретится в полуфинале Australian Open с Даниилом Медведевым.

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