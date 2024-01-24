7.20 – коэффициент на трофей «Челси» в этом сезоне. Клуб вышел в финал Кубка лиги

Букмекеры не верят, что «Челси» выиграет трофей в этом сезоне.

«Тенниси» предлагает поставить на титул лондонцев за 7.20. При этом клуб вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Ливерпулем» или «Ньюкаслом».

В АПЛ «Челси» отстает от первого места на 17 очков, а в Кубке Англии сыграет в 4-м раунде с «Астон Виллой».

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