7.20 – коэффициент на трофей «Челси» в этом сезоне. Клуб вышел в финал Кубка лиги

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры не верят, что «Челси» выиграет трофей в этом сезоне.

«Тенниси» предлагает поставить на титул лондонцев за 7.20. При этом клуб вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Ливерпулем» или «Ньюкаслом».

В АПЛ «Челси» отстает от первого места на 17 очков, а в Кубке Англии сыграет в 4-м раунде с «Астон Виллой».

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6 комментариев
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Интересно это Фулхэм мимикрировал в Ньюкасл
+2
0
+2
эм, как-то нереально щедро
на тот же Кубок Лиги сам по себе на них 2.35 дают
+1
0
+1
где сыграет с «Ливерпулем» или «Ньюкаслом».
___________
С тем Ньюкаслом который они выбили уже?
+1
0
+1
Если будет Фулхэм - проиграют точно. Если Ливерпуль - то шансы будут, никак не на коэффициент 7,2. С топами Челси играет в этом сезоне сносно
0
0
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При чём здесь Ньюкасл ?🤔
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КЛ реально зацепить
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