7.20 – коэффициент на трофей «Челси» в этом сезоне. Клуб вышел в финал Кубка лиги
Букмекеры не верят, что «Челси» выиграет трофей в этом сезоне.
«Тенниси» предлагает поставить на титул лондонцев за 7.20. При этом клуб вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Ливерпулем» или «Ньюкаслом».
В АПЛ «Челси» отстает от первого места на 17 очков, а в Кубке Англии сыграет в 4-м раунде с «Астон Виллой».
«Фонбет» тратит на Кубок России миллиарды рублей в год. Почему так много и как это устроено?
на тот же Кубок Лиги сам по себе на них 2.35 дают
___________
С тем Ньюкаслом который они выбили уже?