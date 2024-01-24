Букмекеры не считают «Барселону» фаворитом кубкового матча с «Атлетиком»

«Атлетик» примет «Барселону» в четвертьфинале Кубка Испании.

Клуб из Бильбао на выходных проиграл впервые с октября 2023 года – «Валенсия» победила со счетом 1:0.

У «Барселоны» 6 побед в 7 последних встречах, однако букмекеры не считают каталонцев фаворитами встречи. Шансы на выход в 1/2 финала почти одинаковы – 1.90 против 1.96 в пользу «Барсы».

Матч состоится 24 января. Начало – в 23:30 по московскому времени.

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